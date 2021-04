Atti di vandalismo al Parco di via Ribolle: la Polizia Locale intensifica i controlli

Continuano le indagini della Polizia Locale di Forlì dopo i recenti atti di vandalismo avvenuti al Parco Incontro di via Ribolle. I danneggiamenti sono stati compiuti da ignoti che hanno vandalizzato svariati tavolini in plastica posti all'interno della struttura posizionati davanti all'ingresso del pattinodromo. È stato inoltre divelto un neon dal gazebo in legno e tagliata in vari punti la tensostruttura in plastica. I vandali poi hanno continuato la loro opera distruttiva all'interno dei bagni dove è stata danneggiata la porta con calci per poi effettuare sulla stessa diverse perforazioni con oggetti contundenti. Sono stati successivamente rotti due sistemi di emergenza posti sopra alle porte dei bagni e distrutti altri suppellettili. A seguito di questi episodi sono stati intensificati i controlli da parte degli agenti della polizia locale anche col contributo di alcune associazioni di volontari.