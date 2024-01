Prendono di mira i cani, da tempo è vittima di un gruppetto di giovani vandali: "Viviamo nella paura"

"Viviamo nella paura". Da tempo un residente di via Cadore, di cui non riportiamo le generalità per motivi di privacy, è vittima di atti di vandalismo da parte di un gruppo di giovani. Nel mirino del gruppetto ci sono in particolar modo due cani del padre 85enne del lettore, due Tibetan Mastiff, denunciati e vaccinati, una razza specifica per la guardia, che stazionano spesso nel cortile dell'abitazione. Ad inizio gennaio erano stati segnalati schiamazzi, lancio di petardi, ma anche lancio di bottiglie di vetro. "In diverse serate siamo stati presi di mira con il solito "Cani di m" - racconta -. Finché si limitavano alle urla si poteva sopportare, ma martedì scorso intorno alle 22 i cani hanno cominciato abbaiare indemoniati. Uscito di casa ho avvertito un tanfo di birra nell'aria. Immagino sia stati i soliti vandali. Per terra, sull'asfalto, vi era i vetri di una bottiglia infranta".

L'indomani un altro episodio: "Mercoledì in orario di cena mi trovavo in cucina con mio padre, quando ho sentito i cani sgolarsi - racconta -. E poi le solite urla. Quando sono uscito ho visto nell' ombra, lontano verso il circolo Tennis, una bicicletta. Ho così portato in casa uno dei due cani, perchè l'altro non sopporta stare rinchiuso e con dispiacere l'ho lasciato fuori. Appena ho finito di cenare ho sento di nuovo delle urla fuori casa, con un botto profondo. Non c'era nessuno fuori, ma il Tibetano era infuriato come una iena e guardava da un lato della casa. Mi sono avvicinato a quel punto notando dei brandelli di vetro chiaro dei Neon anche nella ciotola del cibo. Il vetro dei Neon è velenoso, per cui se i cani si tagliassero c' è anche la possibilità che muoiono".

A quel punto il lettore ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine: "I Carabinieri, che fortunatamente erano in zona, sono arrivati arrivano velocemente. Ho spiegato loro la situazione. Nel mentre sono transitati alcuni giovani in bicicletta, ma si sono rapidamente allontanati". Una situazione che il residente ha voluto segnalare al giornale: "Ogni sera c'è l' incubo e la paura, soprattutto per mio padre 85enne. Non si vive più".