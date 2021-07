Attimi di paura nel cuore della notte, scoppia un forno all'interno di un panificio

Paura nel cuore della nottata tra venerdì e sabato per lo scoppio di un forno in un panificio a Forlì, in via Fratelli Cervi

Paura nel cuore della nottata tra venerdì e sabato per lo scoppio di un forno in un panificio a Forlì, in via Fratelli Cervi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scoppio ha interessato un forno alimentato a gas metano. Nella deflagrazione è rimasto danneggiato una parte dell'elettrodomestico e la porta a vetri. Ma fortunatamente non vi sono stati danni strutturali, nè tanto meno a persone. L'allerta al 115 è giunta poco dopo mezzanotte e trenta. La serie di chiamate alla sala operativa di cittadini spaventati dal botto ha attivato tre squadre dei vigili del fuoco. L'intervento si è concluso intorno alle 2. Sul posto per la ricostruzione dei fatti ed i rilievi di legge i Carabinieri di San Martino in Strada.