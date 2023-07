Attivata la fase di attenzione per incendi boschivi in tutta la Regione

L'Amministrazione comunale di Forlì informa che l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (ARSTPC) dell’Emilia Romagna ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Il provvedimento resterà valido fino al 17 settembre 2023 compreso e sarà comunque valutato in base anche all’andamento delle condizioni meteoclimatiche. Tutte le notizie, le disposizioni e i numeri utili ai quali rivolgersi per segnalazioni ed emergenza sono consultabili