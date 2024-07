Attivazione e intervento dei volontari di protezione civile: focus con i Vigili del Fuoco

La sede dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha ospitato una tavola rotonda, promossa insieme all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, finalizzata ad approfondire le procedure di attivazione e di intervento dei volontari di protezione civile per rendere ancora più rapida ed efficace l’opera di supporto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed alla gestione delle emergenze e in particolare quelle conseguenti agli eventi climatici estremi ed agli incendi boschivi.

Presenti all'incontro il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, il tenente clonnello Cosimo Chiumiento, comandante dei Carabinieri Forestali, Roberto Giarola del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Presidenza Consiglio dei Ministri, oltre al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gianfranco Tripi. L'ingegner Piero Tabellini e Claudia Casadei dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, hanno introdotto gli aspetti normativi del servizio nazionale di protezione civile e descritto l’organizzazione regionale e provinciale dell'Agenzia.

Tripi e il primo dirigente della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Ernesto Crescenzi hanno illustrato l'attività e l'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in scenari di Protezione Civile e nell'ambito degli incendi boschivi e di interfaccia con le aree antropizzate. Ha preso poi la parola Giarola per un approfondimento sull’organizzazione ed i compiti del volontariato organizzato di Protezione Civile con particolare riferimento all’applicazione della normativa di sicurezza negli interventi dei volontari. Il presidente del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena, Massimiliano Corzani, ha illustrato le modalità di attivazione e risposta all’emergenza dei volontari delle associazioni territoriali.