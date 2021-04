Attività motoria per tutte le età: dai bimbi agli anziani, i parchi si animano all'insegna del benessere

Lo sport e l’attività motoria sono salute e benessere del singolo e della comunità. L’insorgenza della pandemia Covid 19 ha portato con sé un peggioramento delle condizioni di emarginazione e solitudine di tutte le persone. La Uisp Forlì Cesena, nel pieno rispetto delle regole imposte dal dcpm, propone la pratica sportiva in tutte le sue forme e aderisce, grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale portata avanti dal vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo, al progetto “Sport nei Parchi” proponendo attività motoria per tutte le età.

In particolare, sono programmate attività per anziani in piccoli gruppi di anziani all’aria aperta nei diversi parchi della città proposti da laureati in scienze motorie, attività di ginnastica e yoga proposti da insegnanti specializzati e attività per bambini proposti da insegnanti delle diverse discipline sportive. Gli eventi si terranno al Parco Urbano F.Agosto, alParco Dragoni, al Parco Glauco Fiorini (San Martino in Strada), al Parco Leopoldo Bertozzi (quartiere Cava), al Parco Ronco Lido (quartiere Ronco), al Parco Bruno Lugaresi (quartiere Cava) e al Parco Incontro (quartiere Ca’ Ossi). Per informazioni rivolgersi al numero 0543 370705 o inviare una mail a forlicesena@uisp.it.