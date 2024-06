Elezioni, da Casara (La Civica) un piano per attrarre imprese e investimenti a Forlì

Una Forlì sempre più al centro del mondo industriale grazie ad uno stretto rapporto tra Amministrazione e le imprese. È questo l’obiettivo di "Investi in Forlì", piano strategico per l’attrazione di imprese e lavoro, presentato da Paola Casara, assessora alle Attività Produttive e candidata per la lista "La Civica - Forlì Cambia", a pochi giorni dalle elezioni.

"Darà seguito al lavoro fatto in questi cinque anni sulle politiche delle imprese – spiega Casara – che abbiamo iniziato nel 2020 con il tavolo permanente con Associazioni e sindacati, con Forlì Impresa Facile, nata per semplificare la burocrazia e con Hub@Fo, sistema integrato per l’orientamento dei giovani al lavoro e per la loro formazione. A loro si sono aggiunti Forlì for Talents, finalizzato ad inserire i giovani nel mondo del lavoro e a sostenere le imprese nello sviluppo del welfare aziendale per aumentare la loro attrattività, e Forlì Innovation Hub, nato per promuovere l’imprenditorialità giovanile e la cultura di impresa”.

“'Investi in Forlì' sarà la prima gamba del piano strategico della città che si vuole realizzare nella seconda giunta Zattini e servirà quindi per portare Forlì ad avere altri dati importanti nel tessuto sociale. Attualmente siamo la terza provincia in Italia per l’alta qualità della vita tra i giovani, siamo al primo posto in Regione per le iscrizioni all’Unibo Campus di Forlì, abbiamo il dato più basso In Italia di Neet e la disoccupazione è ai minimi storici”.

Alla base di ci sono i settori che rappresentano eccellenze della città, come il mobile imbottito, la nautica, l’agricoltura e la biodiversità, l’aerospazio, il green, la logistica e la meccantronica. A loro sarà integrato il commercio del centro e del forese, il polo culturale e quello universitario".

“Il progetto mira a consolidare Forlì come hub di investimenti – continua Casara – per farla diventare una città in cui fare bene impresa. Ci sarà l’attivazione di un servizio di attrazione, di accompagnamento e di assistenza alle imprese anche provenienti da fuori territorio, interessate ad investire a Forlì, grazie al suo tessuto economico, alle filiere produttive di eccellenza nazionale. Abbiamo tanti punti di forza e vogliamo confermarli, grazie anche ad una azione di raccordo costante con le associazioni di categoria e i partner del progetto. La finalità è venire incontro alle richieste delle imprese locali ed extra locali per sostenere l’economia in modo da aumentare il benessere cittadino".

“A svilupparlo sarà il Comune insieme alle associazioni di categoria, ai sindacati all’università, alla Camera di Commercio della Romagna e al Mise per dare una comunicazione chiara e che possa raggiungere tutti. Saremo molto vicini anche ai lavoratori e alle lavoratrici con la conciliazione vita-lavoro, la mobilità dolce e con le aziende che adottano queste azioni”.

La collaborazione tra Comune e imprese è sempre stata un punto fermo dell’attuale Amministrazione e nei piani del sindaco Gian Luca Zatttini, vuole essere un punto di partenza per il suo prossimo mandato. “Bisogna parlare con le aziende e non essere un ostacolo per lo sviluppo della città – sottolinea il sindaco – un concetto che abbiamo sempre seguito e che seguiremo. Con le associazioni di categoria ci siamo sempre rapportati per poter essere d’aiuto alle imprese soprattutto dal lato burocratico, perché non è più ammissibile che una attività veda costruito in pochi mesi l’edificio in cui ha sede, ma che per partire debba aspettare anni per ricevere documenti”.

“Forlì ha eccellenze, grandi aziende e un ottimo tessuto sociale e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per farle crescere e conoscere sempre di più a livello nazionale e per permettere ai giovani di poter lavorare, formandoli e avviandoli nella maniera migliore dopo il loro percorso di studio. Tutto questo si può fare con il dialogo e creando rapporti e non è un caso che Forlì avrà l’unica stazione ferroviaria dell’alta velocità in Regione o che diventi l’hub della Romagna per l’aeospazio, Traguardi raggiunto perché c’è stato un lavoro di squadra in cui tutti ci siamo messi al servizio degli altri per il bene della collettività”.