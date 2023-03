Pennarelli e vernice, vandali in azione a Civitella: deturpato il monumento ai caduti

Il gioco del tetris. Parolacce. Frasi senza senso. Vandalismi ai giardini pubblici di Civitella. Ignoti ha deturpato con pennarelli e vernice i monumenti ai caduti ed alcuni giochi. "Gesti di questo tipo si commentano da soli ed è per questo che lunedì mattina verrà esposta una denuncia per trovare i colpevoli, punirli ed educarli al rispetto dei nostri paesi - sono le parole del sindaco Claudio Milandri rilasciate sulla sua pagina Facebook -. Nell’augurare che non si ripropongano più episodi di questo tipo vogliamo esprimere un grosso ringraziamento all’associazione di protezione civile ”il Molino” di Civitella e Bertinoro rappresentata dal suo presidente Gilberto Zanetti per essere prontamente intervenuta a ripulire e cancellare i graffiti". "È risaputo da tutti i cittadini che i giardini pubblici sono frequentati da una banda di ragazzini che devastano, sporcano e lasciano escrementi umani in bella vista", si legge in una segnalazione inviata a ForlìToday.