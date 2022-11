Le telecamere di Mediaset svelano il cantiere del nuovo Auditorium. E l'assessore Melandri incorona la prima madrina

Il progetto di riqualificazione dell’ex Gil e la partnership ventennale siglata tra il Comune di Forlì e Cia-Conad per realizzare la più grande e moderna casa della musica della Romagna sono finiti sotto i riflettori di Mediaset. Il futuro Auditorium sarà caratterizzato da 420 posti a sedere e dotato di moderne strumentazioni domotiche, indici di acustica altamente performanti e tecnologia massmediatica all’avanguardia. Martedì pomeriggio una troupe di Italia 1 ha varcato le porte del cantiere di Viale della Libertà per registrare un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane durante "Studio Aperto Mag", il magazine di approfondimento in onda dopo l’edizione serale del telegiornale.

Il servizio è stato realizzato da Alessandro Mischi, giornalista forlivese di Mediaset: "Sono molto contento di portare questo progetto su Mediaset - esordiasce -. Da forlivese, ritengo che questa sia davvero un’importante esperienza di successo e merita l’attenzione dei media nazionali. In più, è sempre bello quando si può dare visibilità ai giovani talenti emergenti come Eleonora. Questa amministrazione sta lavorando tanto e bene per Forlì, per la cultura e per la cittadinanza, e sono molto contento di poterne parlare".

Il girato di Mediaset ha avuto come protagonista Eleonora Benetti, pianista e cantante lirica forlivese di fama internazionale selezionata, a soli nove anni, dal musicista e compositore Michele Centonze per interpretare l'Inno Nazionale Italiano alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Negli anni successivi, fino al 2009, ha partecipato in qualità di cantante all'apertura dell'anno scolastico al Quirinale (settembre 2006) e in numerose ricorrenze e cerimonie dell'Esercito Italiano. Benetti si è laureata con il massimo dei voti in Canto Lirico al Conservatorio B.Maderna sotto la guida del Maestro Valeria Esposito, per poi ottenere il massimo dei voti e la lode al biennio specialistico sotto la guida del Maestro Alda Caiello.

Nel servizio Benetti è stata accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Ottaviani, in un suggestivo Auditorium allestito appositamente per l’occasione. Per queste ragioni l'assessore Valerio Melandri ha deciso di insignire Benetti del titolo di Madrina dell'Auditorium Conad – Città di Forlì: un ruolo che, annuncia l'assessore, non sarà riservato solo alla cantante forlivese. "Eleonora è la prima madrina di questo splendido spazio, che presto si riempirà di musica di altissima qualità. Nel tempo che ci separa dall'apertura dell'Auditorium, infatti, voglio svelarvi, una alla volta, quelle che saranno le madrine (e magari qualche padrino) di questo nuovo luogo della musica forlivese - afferma Melandri -. Saranno delle figure importanti per il panorama musicale e culturale di Forlì: a loro la città deve tanto, noi vogliamo ringraziarle e premiarle con questo ruolo tanto simbolico quanto prestigioso".

Nella foto l'esibizione di Eleonora Benetti

Nella foto l'intervista all'assessore Melandri