Il nipote manda una mail a Gianni Morandi e arrivano i video-auguri a una nonna forlivese

Il nipote scrive a Gianni Morandi, ed ecco che arriva - in meno di mezzora - un video con il famoso cantante bolognese che augura buon compleanno alla nonna. E' la storia che vede protagonista l' "eterno ragazzo" della musica italiana e una famiglia forlivese che ha festeggiato lo scorso 18 luglio il compleanno della nonna, Marzia Celli, infermiera in pensione. Marzia è una grande appassionata delle canzoni di Morandi, da qui l'idea audace del nipote di 13 anni Tommaso di scrivere una richiesta al "Gianni nazionale", una normalissima mail come probabilmente ne riceverà a centinaia Gianni Morandi.

Il nipote resta in attesa di una risposta, che non viene (ma la posta elettronica di Morandi si può immaginare quanto possa essere piena), poi tenta di rinnovare la richiesta, una ventina di giorno dopo. E nel giro di 27 minuti ecco che arriva la risposta di Morandi sempre via mail. Due righe stringate di auguri? Macché, un vero e proprio video tutto dedicato alla nonna Marzia. "Carissima Marzia, ti piacciono le mie canzoni e mi fa molto piacere. E poi ti faccio tantissimi auguri, ti mando un abbraccio e spero che tu stia sempre bene", le parole che Gianni Morandi consegna i un video mandato via mail alla famiglia forlivese, che resta stupita di tanta attenzione ad una richiesta così modesta.