Scomparso prematuramente a 26 anni: il "Ruffilli" ha un'aula del 'sorriso' in ricordo di Matteo

Commozione, ma anche riconoscenza, affetto, nostalgia e gratitudine: questi i sentimenti che hanno accomunato lunedì mattina gli intervenuti all’inaugurazione dell’aula sorriso pall’Istituto “Ruffilli”, dedicata a Matteo Alucci, alunno disabile scomparso prematuramente all'età di 26 anni a seguito di un problema cardiaco e che ha frequentato l'istituto qualche anno fa. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dell'assessore all’istruzione Paola Casara ed i rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale, oltre naturalmente ai familiari, ai docenti, agli studenti.

"L’aula è stata completamente rinnovata, grazie soprattutto alla donazione della famiglia di Matteo, che in questo modo ha voluto ringraziare la scuola per gli anni trascorsi insieme e per l'impegno profuso da tutti, aiutandola a favorire per i ragazzi con disabilità la costruzione di buoni percorsi scolastici, di inclusione e di crescita - spiega la dirigente scolastica Lorella Zauli -. Perché il benessere e lo star bene a scuola passano anche attraverso ambienti belli e accoglienti".

Un video intenso e commovente sulle esperienze scolastiche di Matteo, un’emozionante esecuzione al sassofono dei “Giardini di maggio”, le commosse testimonianze delle insegnanti di Matteo, i sentiti ringraziamenti della famiglia: Zauli spiega che sono stati "momenti intensi, carichi d’amore e di riconoscenza, perché il ricordo di Matteo rimanga vivo in chi lo ha conosciuto e grazie a lui tanti altri studenti e studentesse, specie quelli con bisogni speciali, possano beneficiare di strumenti e materiali utili e belli, in un ambiente colorato e luminoso".

Nelle foto alcuni momenti dell'inaugurazione