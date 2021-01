Aumentano gli abbandoni di rifiuti, Alea interviene sui cestini stradali. Arriva la spazzatrice per il centro

Complici anche le festività e le attuali misure restrittive anti-Covid, le chiusure degli esercizi pubblici e l’incremento dei servizi da asporto, nelle ultime settimane si sono registrati numerosi episodi di abbandono di rifiuti. Alla luce di questo, Alea Ambiente mette in campo un’azione straordinaria per migliorare la gestione e la pulizia dei cestini stradali a Forlì, e contribuire così al mantenimento del decoro urbano. In particolare, dalla prossima settimana, gli operatori della società intensificheranno gli svuotamenti dei 1.552 contenitori sui marciapiedi o lungo le strade della cintura urbana della città, raggiungendo una frequenza di tre volte a settimana, invece delle attuali due.

A questo si aggiunge l’entrata in funzione di una nuova macchina spazzatrice elettrica che opererà in centro storico, per pulire spazi pubblici e raccogliere piccoli rifiuti da passeggio, contribuendo quindi a migliorare l’immagine del cuore della città. Sempre in centro storico, Alea Ambiente aveva già intensificato la manutenzione dei 300 cestini affidati alla sua gestione, estendendola anche ai giorni festivi (e arrivando quindi a una frequenza di 7 giorni su 7). "Alea Ambiente approfitta per ringraziare i cittadini per le loro segnalazioni, e per ricordare che l’uso dei cestini in strada e nelle aree verdi va riservato al conferimento di rifiuti da passeggio, mentre i rifiuti domestici indifferenziati vanno conferiti nell’apposito contenitore per la raccolta porta a porta", recita la nota di Alea.