"Aumentano le infiltrazioni criminali in tutti i settori, serve un Tavolo della legalità"

Cgil, Cisl e Uil di Forlì e Cesena , insieme a Libera e ad Avviso Pubblico Emilia Romagna, hanno richiesto al Prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona, al presidente della Provincia Gabriele Antonio Frattp, ai sindaci dei comuni della provincia e alle associazioni di categoria, la costituzione del Tavolo della Legalità provinciale.

"La provincia di Forlì e Cesena - spiegano i sindacati insieme a Libera e Avviso Pubblico Er - ha visto negli ultimi anni un forte incremento e in alcuni casi radicamento delle infiltrazioni criminali anche di stampo mafioso agendo in tutti i settori economici, tra cui in particolare il turismo, la logistica, l’edilizia, la movimentazione merci, la filiera dell’agroalimentare. Imprese e lavoratori subiscono gli effetti devastanti di tali infiltrazioni. Per tali ragioni riteniamo urgente che sul nostro territorio si proceda alla convocazione di un tavolo finalizzato alla definizione di due obiettivi: la costituzione del Tavolo Provinciale della legalità e il rinnovo e aggiornamento del Protocollo della Legalità scaduto nel nostro territorio a giugno del 2019".

"Tutto ciò - dettagliano - al fine di prevenire e contrastare il tentativo della criminalità organizzata di mettere le mani sugli aiuti economici e di liquidità riferiti all’emergenza Covid 19 come anche di prevenire e contrastare gli illeciti nel settore degli appalti, in particolare sull’edilizia e le opere infrastrutturali, nella logistica e nel Turismo. Particolare attenzione andrà posta al passaggio di attività in particolare nel settore alberghiero coinvolgendo anche gli ordini professionali, e invitando congiuntamente gli enti locali a promuovere sportelli anti usura".

"Infine è urgente - concludono - definire azioni di contrasto ai fenomeni di caporalato in particolare nel settore dell'agricoltura dando piena applicazione alla Legge 199/2016 con la promozione di sezioni territoriali della “Rete del lavoro di Qualità” e definendo una Rete di protezione e tutela per le vittime di caporalato".