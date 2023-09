Aumentano le richieste di aiuto per il pagamento dell’affitto di casa: Meldola sostiene 119 famiglie

ll Comune di Meldola ha erogato il “Contributo affitto” aiutando 119 nuclei famigliari in condizione di difficoltà che avevano richiesto ed erano risultati ammessi alla concessione del sostegno economico regionale per il pagamento dell’affitto dell'abitazione. Nel 2022 si è registrato, rispetto agli anni precedenti, un ulteriore aumento delle richieste di aiuto per il pagamento dell’affitto di casa da parte di tante famiglie e persone. Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, pari a 91.920 euro, è stato possibile aiutare 70 nuclei familiari (quelli con maggiore bisogno di aiuto) erogando a ciascuno, come previsto dal bando regionale, un contributo pari a tre mensilità di affitto.

I restanti 119 nuclei bisognosi, che non sono riusciti ad accedere al fondo regionale, sono stati aiutati con fondi propri del Comune, che ha deciso di stanziare sul bilancio comunale una somma pari a oltre 45mila euro, permettendo così l’erogazione di un contributo pari al costo di una mensilità di affitto. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessora ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli spiegano che "in un momento di grande bisogno come questo nel quale in tanti non riescono a pagare l'affitto dell'abitazione in cui vivono, abbiamo deciso di aiutare le famiglie e le persone in difficoltà reperendo le risorse nel bilancio comunale. Una scelta, per il terzo anno consecutivo, che ci consente di dare un sostegno concreto a tanti nuclei famigliari".