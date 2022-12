Aumento dei prezzi, i lavori al chiostro di San Mercuriale aumentano a 180mila euro

Nuova vita per il chiostro di San Mercuriale, grazie agli interventi di restauro che l’Amministrazione comunale ha deliberato a favore di un luogo rappresentativo e identitario per la città di Forlì. Il Comune ha infatti finanziato una serie di interventi di risistemazione del chiostro della chiesa di San Mercuriale, che è diventata anche protagonista del videomapping delle feste natalizie, per un importo pari a 180 mila euro, superiore a quello stimato inizialmente dall’Amministrazione comunale, di 150 mila euro, con un incremento di risorse pari a 30 mila euro.

Si tratta certamente di un intervento che mira a dare lustro a una porzione importante del centro storico della città, frequentato dai tanti giovani, e comunque sempre attenzionata in fatto di sicurezza urbana. E’ questo l’ultimo e nuovo intervento deliberato dal Comune di Forlì, che investirà quindi 180 mila euro per il restauro del chiostro di San Mercuriale, dopo aver rivisto l’importo dei lavori e la definizione del quadro economico al rialzo. Aumento dovuto, come si legge nella delibera comunale, all’incremento dei prezzi dei materiali di costruzione.