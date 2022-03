Aumento delle indennità, il Pd: "Molti cittadini in ginocchio per la crisi, sindaco e assessori rinuncino a intascare più soldi"

Rinunciare volontariamente all'aumento delle indennità di carica previste a partire dal 2022 per sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale: è quanto ha chiesto il Partito Democratico nel corso del consiglio comunale di lunedì pomeriggio mediante un question time. Secondo gli aumenti di indennità previsti dalla Legge di Bilancio (e rimborsati da finanziamenti dello Stato) a fine mandato il sindaco Gian Luca Zattini percepirà oltre 11 mila euro lordi mensili, con un raddoppio del compenso attuale. In proporzione anche gli aumenti di assessori e presidente del Consiglio comunale.

Intervengono in una nota i Consiglieri Pd: “Abbiamo chiesto a Sindaco e Giunta, di fronte a questa grave crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie ed imprese, se non hanno ritenuto di mantenere l’indennità attualmente prevista. Riteniamo che sarebbe stato il giusto segnale verso la città; ridicolo ed inutile trincerarsi dietro la legge che prevede questi adeguamenti, in quanto l’obiettivo primario era riconoscere un’indennità dignitosa ai tanti sindaci che ogni giorno nei piccoli e piccolissimi Comuni devono affrontare direttamente numerosissimi problemi; diversamente nei Comuni come Forlì, dove l’indennità del Sindaco è attualmente pari ad oltre 5 mila euro lordi, riteniamo che si possa posticipare l’adeguamento nel momento in cui la fase più buia di questa crisi sarà alle spalle, anziché gravare ulteriormente sulla finanza pubblica per oltre un milione di euro nei prossimi tre anni”.

E quindi l'invito: “Invitiamo, quindi, il sindaco Zattini e la Giunta a ripensarci anziché trincerarsi dietro commi e norme pur di garantirsi l’aumento previsto”. Nel suo intervento il consigliere dem Jacopo Zanotti ha spiegato che il Pd sarà contrario anche all'aumento del gettone di presenza al Consiglio comunale, che potrà seguire come conseguenza a cascata dell'aumento delle indennità di sindaco e assessori. Affonda Zanotti: “I cittadini si sono indignati quando hanno letto di un milione di euro in più nelle tasche di sindaco e giunta, un aumento anacronistico e svincolato da ogni logica reso noto tra l'altro su sollecitazione di un gruppo consigliare della maggioranza”.

Polemica la risposta dell'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani, che spiega che l'aumento deriva da una disposizione di legge, a sua volta “una battaglia portata avanti dall'Anci, l'associazione Comuni italiani presieduta dal sindaco di Bari, esponente del Pd”. Sempre Cicognani: “Il Parlamento con la finanziaria ha approvato un aumento delle indennità, che non venivano aumentate da quasi 20 anni, nonostante un grande aumento delle responsabilità dei sindaci. Avremmo potuto aumentare immediatamente fino al valore massimo, essendo i conti del Comune in ordine, ma il sindaco e gli assessori ha deciso rinunciare a quest'opzione, lasciando nelle casse comunali 350mila euro. E' stata applicata una legge dello Stato, come in tutti i Comuni, compresi quelli governati dal Pd”. E attacca politicamente: “Come fanno i consiglieri Pd di Forlì a restare in quel partito se la vedono così diversamente dai loro vertici su questa legge?”.