Le rette delle case di riposo e dei centri disabili aumentano di 123 euro al mese, sindacati in piazza per dire 'no'

I sindacati sono scesi in piazza questa mattina, mercoledì, per contestare nuovamente la decisione della giunta regionale dell’Emilia Romagna sull’aumento delle rette delle case di riposo per anziani e dei Centri socio-riabilitativi residenziali per disabili. In preparazione della mobilitazione prevista per il 13 febbraio a Bologna, Cgil, Cisl e Uil dei territori di Forlì e Cesena assieme alle categorie che rappresentano le pensionate e i pensionati, hanno protestato con un presidio in piazza Saffi.

“Chiediamo ai distretti sanitari dei nostri territori di individuare ogni modalità per non far ricadere sugli anziani e i disabili ricoverati nelle strutture assistenziali del territorio e sulle loro famiglie gli aumenti delle rette. E’ evidente che il mancato incremento del fondo nazionale per la non autosufficienza da parte del Governo pesa enormemente su regioni ed enti locali, chiamati a garantire la sostenibilità del sistema messo a rischio dagli aumenti inflattivi da un lato e dall’emergere di maggiori bisogni connessi alle cronicità”.

Per i tre sindacati “pur considerando importante l’impegno della Regione Emilia Romagna e dei Comuni sulla Non Autosufficienza rispetto alle risorse statali, resta comunque per noi inaccettabile l’aumento di 4.10 euro al giorno che comporta 123 euro al mese e 1500 euro all’anno, sul quale non potremo far altro che proseguire la mobilitazione, il confronto e chiedere un’inversione di rotta.

Invitiamo tutte le famiglie su cui ricadranno gli eventuali aumenti delle tariffe e tutta la popolazione a partecipare”.