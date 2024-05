Auser Forlì, cresce il numero dei soci: approvato il bilancio 2023 ad un anno dall'alluvione

L’assemblea dei Delegati di Auser Forlì, riunitasi a Portico e San Benedetto, ha approvato all’unanimità il bilancio 2023 di entrambe le associazioni di cui Auser si compone (Aps e Odv). Entrambi i bilanci si sono chiusi in attivo. Approvato all’unanimità anche il Bilancio Sociale. Nel 2023 Auser ha realizzato complessivamente 15.260 aiuti alla persona e incontri di socializzazione raggiungendo13.278 utenti. Le ore dedicate dai volontari sono state 34.912 e i chilometri percorsi 231.072. Nella sua relazione, la presidente Maria Luisa Bargossi ha esordito parlando dell’alluvione dello scorso anno, ed evidenziandone gli effetti sia direttamente sull’associazione che sulle attività dei volontari nei mesi successivi.

“Le sedi dei Centri Operativi Auser di Forlì sono salve e così pure le auto - ha illustrato Bargossi -. Invece abitazioni, mobilio, attività produttive di molti soci vengono invase dal fango, gli automezzi sono irrecuperabili, i giardini e gli orti devastati, i ricordi di una vita spazzati via. In poche ore viene dispersa la sensazione di sicurezza che la propria casa trasmette. Ciascuno fa quello che può e i nostri volontari si mettono a disposizione dei Sindaci che chiedono il nostro aiuto per fornire i pasti alle colonne di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco o si auto-organizzano con i centri di raccolta e distribuzione dei generi di prima necessità. Il Volontariato Civico esprime la sua capacità di mobilitazione a sostegno di chi ha bisogno”.

“La vita riprende ma la ferita è difficile da rimarginare - ha aggiunto la presidente -: per questo la mia relazione al Bilancio non può che partire da questo evento, perché anche in questo scenario Auser Forlì ha mostrato di essere una realtà presente e attiva sul territorio. Nonostante tutto cresce il numero dei soci (+ 130) sull’anno precedente con molte nuove iscrizioni; il numero invariato dei volontari (199) non dà conto dei nuovi apporti che sostituiscono le fisiologiche defezioni. Le attività svolte su tutto il Distretto di Forlì sono continue nell’anno, diversificate e apprezzate, avendo come obiettivo il sollievo da porgere alle persone anziane in difficoltà, il contrasto alla solitudine, la costruzione di una comunità inclusiva e coesa”.

Dopo aver inevitabilmente fatto cenno alle preoccupazioni su scala globale legate alle guerre in corso, Bargossi ha infine relazionato sulle principali attività di Auser e sulle prospettive future. In particolare, un passaggio è stato dedicato alla riforma del Terzo Settore: “Abbiamo partecipato convintamente alla nascita del Forum Provinciale del Terzo Settore che il 23 aprile si è costituito e che ci vede nell’organo di coordinamento – ha detto la presidente -. Sarà una sede di rappresentanza significativa che può partecipare alla realizzazione della Amministrazione condivisa e alla determinazione della programmazione socio assistenziale e sanitaria. Attendiamo a breve l’emanazione delle Linee guida regionali che i nostri Comuni dovranno praticare”.