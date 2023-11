Rocca San Casciano, al via il corso di italiano per stranieri organizzato da Auser

Prende il via mercoledì pomeriggio a Rocca San Casciano, il corso di italiano per stranieri organizzato da Auser. Il corso, gratuito, della durata di sei mesi, si terrà ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 alla sede dell’Informa Giovani di via Marconi. L’obiettivo è insegnare i primi elementi di alfabetizzazione e di comunicazione orale. Docenti saranno le professoresse Mirella Bonfante e Bernadetta Bandini. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano.