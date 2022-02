Ausl Romagna, prenotazioni nei Cup e Farmacup per la rivalutazione degli atleti guariti dal Covid

Ripresa dell'attività sportiva agonistica dopo infezione da Covid 19: la commissione scientifica della Federazione Medico Sportiva Italiana ha aggiornato i protocolli con le linee guida per la ripresa dell’attività sportiva agonistica. Alla luce della attuale esperienza clinica, dell’impatto delle nuove varianti del virus e dell’avvio e relativa progressione della campagna vaccinale anche tra i giovani, la Fmsi ha ritenuto opportuno ridurre i tempi di attesa per la ripresa dopo tampone negativo per infezione da Covid 19 o dopo la fine isolamento disposto dalla autorità sanitaria.

Come nella precedente edizione dei protocolli Fmsi, viene spiegato dall'Ausl Romagna, "è chiaro che dovranno essere sottoposti a rivalutazione (e non a nuova visita) per il “Return to Play” gli atleti che hanno contratto il Covid e sono in possesso di certificazione di idoneità agonistica in corso di validità; dovranno sottoporsi come di consueto, invece, a nuova visita di idoneità, comprensiva degli accertamenti aggiuntivi, tutti gli atleti che hanno contratto il Covid la cui certificazione di idoneità agonistica risulti scaduta".

Dal 2 febbraio gli atleti positivi al Covid-19 guariti, il cui certificato è stato rilasciato da un centro pubblico dell’Ausl della Romagna, per richiedere la rivalutazione devono prenotare direttamente in tutti i punti Cup e Farmacup dell'Ausl della Romagna oppure telefonare al numero verde 800 002 255, dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Cosa serve: la data di scadenza del certificato e l’ambulatorio dove è stato rilasciato; la data di guarigione accertata secondo la normativa vigente; lo stato vaccinale dell’atleta. Questo percorso è riservato solo ed unicamente per gli atleti il cui certificato, in corso di validità, è stato rilasciato in un ambulatorio di Medicina dello Sport pubblico dell’Ausl della Romagna.