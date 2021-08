Auto a fuoco dopo lo schianto: tre squadre di pompieri per sedare le fiamme

Intervento dei vigili del fuoco per sedare un incendio, che si è sviluppato su n'autovettura dopo un incidente stradale. E' quanto accaduto venerdì sera intorno alle 20 in via Eugenio Servadei, nei pressi della struttura di sfasciacarrozze. Tre squadre del comando provinciale Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute per sedare le fiamme in una Fiat Punto, a seguito di un incidente stradale in cui non si registrano feriti gravi. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza il veicolo coinvolto, mentre gli occupanti sono usciti tutti in modo autonomo e senza necessità di intervenire con manovre di soccorso. Sul posto presente anche il personale di Romagna Soccorso e la Polizia Municipale.