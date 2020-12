Auto a fuoco nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale: tempestivo intervento dei pompieri

Paura nel primo pomeriggio di mercoledì per un incendio divampato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale "Le Fornaci" di Forlimpopoli. A prendere fuoco, intorno alle 15, un'auto in sosta. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato con quattro mezzi e 10 unità. Durante l'intervento è stato interdetto il parcheggio ai clienti e verificato la qualità dell'aria nei locali del centro commerciale. Non vi sono stati feriti.