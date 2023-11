Auto alluvionate e rimborsi, i Comitati: "Ascoltate le nostre richieste". Pompignoli (Lega): "Semplificare le procedure"

Dal 31 ottobre è possibile richiedere online un contributo da parte di chi ha avuto il veicolo - auto, motociclo, ciclomotore - distrutto, o anche solo danneggiato, dall'alluvione. E’ stabilito nel bando pubblico emanato dalla Regione Emilia-Romagna. Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro le 23.59 del 31 dicembre 2024 esclusivamente attraverso il modulo informatico predisposto dalla Regione.

"La Regione presta ascolto alle nostre richieste ed ha preso in considerazione un ristoro sia di una parte delle spese sostenute per la riparazione delle auto danneggiate dall'alluvione sia del danno subito a seguito di una vendita forzata, dettata dall'urgenza della criticità economica del momento - commenta il Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì -. Durante la partecipazione alla Commissione, abbiamo avuto l'opportunità di esprimere le nostre perplessità di fronte al quadro normativo, frutto della volontà legislativa regionale. Nonostante alcune perplessità persistano, I "Comitati Riuniti" hanno evidenziato l'importanza di includere nel pacchetto di aiuti tipologie diverse di danni subiti dai veicoli. Il risultato ottenuto rimane comunque sostanziale".

Prosegue il comitato: "La Regione ha infatti chiarito che, in caso di richieste di indennizzo superiori alle previsioni statistiche, un'ulteriore parte delle donazioni

raccolte sarà destinata a coprire le spese sostenute dai cittadini per i propri mezzi di trasporto. Tuttavia, è importante sottolineare che l'importo delle donazioni raccolte, nonostante esprima la generosità e la solidarietà delle persone, è limitato rispetto all'entità del danno materiale subito".

"Siamo consapevoli che il cammino per la completa riparazione dei danni sarà lungo e complesso, ma l'impegno della Regione rappresenta un passo significativo nella giusta direzione - conclude il comitato -. Ricordiamo, infine, che si tratta di fondi provenienti da donazioni esterne, da qui l’auspicio è che la Regione possa destinare fondi propri al sostegno di questa causa per soddisfare la totalità delle richieste".

"Criticità per la richiesta dei contributi"

Sulla questione interviene anche il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, il quale, "pur riconoscendo l’importanza di questo strumento mi vedo costretto a evidenziare alcune complessità legate alle modalità di inoltro della domanda, che certamente non aiutano chi già ha perso tutto a causa dell’alluvione. Per prima cosa, va evidenziato che per accedere al contributo bisogna necessariamente essere in possesso delle credenziali Spid, Cie e Cns. L'applicativo informatico è infatti l'unica modalità ammessa per la presentazione della domanda; non sono accettate domande inviate attraverso altre modalità tra cui, a solo titolo di esempio, raccomandate e e-mail (anche se tramite posta certificata)".

Per Pompignoli "questo requisito è certamente un limite e rischia di diventare un deterrente per molti alluvionati. Molti cittadini, soprattutto le persone anziane e i più fragili, non sono in possesso dello Spid o dell’identità digitale. Altri, che per motivi vari ne sono in possesso vivono in zone isolate, anch’esse colpite dall’alluvione, dove la connessione internet funziona a singhiozzo e diventa difficile portare a termine la procedura. Oltretutto, poiché le richieste vengono acquisite fino all'esaurimento del plafond disponibile (27 milioni), già nella giornata di apertura dello ‘sportello online’ si è registrato un crash del sistema, sovraccarico di richieste e tentativi di connessione".

"Per ovviare a questi problemi e facilitare chi non possiede lo Spid nella richiesta del contributo è necessario individuare una modalità alternativa di presentazione della domanda, più facile e alla portata di tutti - è l'opinione di Pompignoli -. Penso all’opportunità di coinvolgere i sindacati, i Caf o gli sportelli Aci, realtà fisiche presenti sul territorio con numerosi sportelli a cui il cittadino potrebbe rivolgersi per la richiesta di contributo anche senza lo Spid. In questo modo i cittadini, soprattutto quelli più anziani e i residenti delle zone montane, potrebbero farsi assistere nell’inoltro della domanda da personale qualificato, abilitato dalla Regione a utilizzare la piattaforma, rendendo più semplice l’intera procedura".