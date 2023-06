Auto alluvionate, il demolitore: "Ma quale business, abbiamo fatto tutto gratis. E ora aspettiamo a rottamare"

La sua azienda di autodemolizione ha lavorato nell'ultimo mese, a favore degli alluvionati, facendosi carico di circa 30mila euro di costi che normalmente sarebbero a carico dei clienti: lavoro dei dipendenti, gasolio per il carro-attrezzi, pratiche amministrative e tasse, il tutto sporcandosi di fango come gli alluvionati. Per questo non ci sta alla critica di chi l'ha accusato di speculazione e la rimanda al mittente.

A parlare è Bruno Bentivogli, titolare di Bentivogli Auto di Meldola, che nel corso dell'alluvione ha raccolto circa 120 auto danneggiate dall'ondata di acqua e fango, senza spese di intervento del carro-attrezzi, di deposito e di rottamazione. “Per ogni auto - spiega Bentivogli - sono circa 250 euro di costi che mi sono fatto carico io al posto del cliente. Non sono stato quasi toccato dall'alluvione e ho deciso di dare una mano mettendo a disposizione il mio lavoro”.

E continua: “Questo significa dipendenti che hanno lavorato giorno e notte in mezzo al fango, 100-150 euro di gasolio al giorno per il nostro mezzo, gli 80 euro di pratica per la radiazione di ogni veicolo al Pra. Tutto a carico nostro. Per questo non voglio certo passare per un ladro, come sono stato invece descritto sui social e da una persona, l'unica, che ha protestato per il suo veicolo. Invece ho avuto un centinaio di alluvionati che mi hanno ringraziato, alcuni anche abbracciato”.

“Solo uno, uno solo ha protestato, perché gli ho chiesto 150 euro per il servizio reso, dopo che aveva deciso di ritirare la sua auto per portarla ad un altro demolitore che la valorizzava di più. Buon per lui, ma per me il valore del mezzo è quello del relitto e un servizio a questa persona è stato reso, altri demolitori chiedono 10 euro al giorno per il deposito. Inoltre questa persona ha dimenticato di dire che qui aveva due auto: per l'altra, una Fiat Panda, invece gli è andato magari bene il servizio tutto gratuito che abbiamo offerto”.

Bentivogli, parliamo di queste auto alluvionate, di cui tanto si è discusso. Ma non sono proprio riparabili?

“La stragrande maggioranza no, i motori sono tutti inchiodati”.

E non hanno più valore?

“Alcuni relitti, auto più nuove, sì. Io ho dato dai 300 ai 3.500 euro per alcune auto portato da me da cui si potevano ricavare pezzi di ricambio. Alcuni hanno fatto la scelta legittima di portarle da un altro demolitori che valorizzava il relitto di più, hanno pagato i 150 euro e anche qui ho trovato molta gratitudine nei clienti per il servizio reso nell'emergenza”.

Le macchine attualmente sparse nei vari depositi alla fiera e dai demolitori di chi sono?

“Sono assolutamente dei rispettivi proprietari, qui da noi sono solo in deposito, per altro gratuito. Con la differenza che qui sono in un'area recintata, custodita, mentre molte altre auto portate per esempio al parcheggio della Fiera non possono essere così custodite ed è più possibile che di notte ci vadano dei ladri e rubare i pezzi di ricambio. Inoltre ho il piazzale pieno e non le sto demolendo”.

Perché non è partito a demolirle?

“Perché siamo in attesa di questi benedetti decreti, che non arrivano, dove potrebbero essere presenti degli indennizzi sui veicoli non più riparabili. Ma dal momento che non stanno uscendo questi decreti è preferibile conservare i relitti, caso mai venisse richiesto come requisito per il beneficio, che lo ricordo che per il proprietario del mezzo, non del demolitore”.

Eppure in molti hanno già rottamato

“Persone che comprensibilmente volevano disfarsi del problema il prima possibile. Io invece non lo sto facendo, quando potrò rottamarli ovviamente cercherò di rifarmi dei costi sostenuti con i pezzi di ricambio, ma per ora ho quasi solo avuto dei costi e reso un servizio gratuito. Sono un romagnolo sanguigno, non un ladro”.