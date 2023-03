Auto e moto storiche, la coppia di Rocca San Casciano porta a casa la vittoria nel "Raid Città di Cesena"

La VII° edizione di “Raid Città di Cesena”, manifestazione riservata a 25-30 auto e moto storiche costruite entro il 1990, si è svolta domenica 19 Marzo a Cesena. Il successo delle precedenti edizioni ha determinato lo stimolo per la realizzazione di questa interessante kermesse sportiva, divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della regolarità.

Come tradizione gli equipaggi, cronometro alla mano, si sono cimentati in diciassette prove di regolarità con il sano agonismo sportivo fonte di grandissimo divertimento per tutti i partecipanti. La manifestazione quest’anno è partita dalla sede del Club, in Via Fossalta 2347, a Pievesestina di Cesena, con la colazione e le verifiche sportive, quindi gli equipaggi sono partiti per una serie di prove seguita da una neutralizzazione di circa 45 minuti, per la sosta aperitivo a Sant’Angelo e continuare poi ¬no a Longiano con l’ultima prova in arrivo al Ristorante “Il Setaccio” per il pranzo e le premiazioni.

L’equipaggio del Racing Team Le Fonti a segno nella prima uscita di stagione, a bordo della Fiat 1500 Spider del 1963, le prove molto tecniche hanno messo a dura prova gli equipaggi che hanno fatto registrare medie alte rispetto al loro standard, ma come sempre nella regolarità vince che sbaglia meno, in questo caso la coppia di Rocca San Casciano ha sbagliato meno e hanno portato a casa la vittoria aggiudicandosi il “3°Trofeo Alberto Ghini” fondatore del club cesenate del quale fino alla fine ne è stato Presidente, l’importante trofeo è stato consegnato dalla moglie Emanuela Pagliarani attualmente Presidente del club. Il secondo gradino del podio è andato ad appannaggio di un altro equipaggio del Racing Team Le Fonti i meldolesi Marco Bentivogli e Michela Pavolucci anche in questo caso una coppia non solo in auto ma anche nella vita, la coppia era a bordo della Fiat 124 Abarth Rally del 1973. Terzi dall’Umbria i simpaticissimi fratelli Alessandrelli,

Nicola e Martina sul podio con la Fiat 110/103 del 1965. Al quarto posto i romagnoli d’adozione dalla Toscana Tiziano Casimirri e Mascia Rossi con la Fiat X/1.9 del 1974. Il Racing Team Le Fonti fa i complimenti a Massimo Liverani e Valeria Strada per la vittoria e al Club CHC per l’organizzazione di questo evento diventato negli anni un appuntamento da non perdere per gli appassionati del cronometro e delle auto storiche.