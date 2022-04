Auto elettriche, ecco la mappa delle colonnine in città. E ne arriveranno altre 36

Con l'aumento in circolazione di auto elettriche o plug-in, continua l’iniziativa di mobilità green promossa dal Comune di Forlì. L'amministrazione comunale, tramite Forlì Mobilità Integrata, sta per pubblicare un bando che prevede l'installazione di ulteriori 36 colonnine elettriche, dotate di due attacchi per ogni colonnina, suddivise in tre lotti, con la possibilità per i partecipanti al bando di offrire altre postazioni elettriche e migliorie. In un post pubblicato su Facebook, il sindaco Gian Luca Zattini annuncia inoltre l'installazione di altre colonnine nei parcheggi in fase di realizzazione di piazza G. Da Montefeltro (via Andrelini), di via Romanello, di via Casamorata e del Campus Universitario (via Corridoni).

Al momento sono cinque le colonnine di ricariche esistenti sul suolo pubblico: Piazza XX Settembre, Corso Mazzini, stazione Ferroviaria (via Volta), Piazzale Solieri e Piazza G. Da Montefeltro (via Theodoli). Altre cinque sono state installate su suolo privato a uso pubblico, in particolar modo in diversi supermercati della città: si trovano al centro commerciale Punta di Ferro, al Lidl di viale Vittorio Veneto e viale Roma, all’Aldi di via Bertini e al Famila di via Andrea Costa, angolo via Da Vinci. Un'altra colonnina si trova nel parcheggio antistante la sede provinciale di Forlì in via Pelacano 29: collocata all’interno di un’area di sosta segnalata riservata ai possessori di auto elettriche o ibride plug-in, la wall box sarà disponibile gratuitamente per tutti gli associati Cna, che potranno ricaricare i propri veicoli ogni qualvolta si recheranno negli uffici dell’associazione, facendo riferimento alla reception per le modalità di utilizzo.

Tra le oltre 8mila nuove auto messe in circolazione in provincia nel 2021, sono 343 quelle che non emettono un filo di rumore, ma un sibilo. Rappresentano il 4,2% del rinnovato parco auto, ma dal 2020 il balzo è stato del 183,4% (furono venduti 121 modelli). Nel dettaglio, sono due le nuove Audi elettriche in strada, una Bmw, sei Citroen, 46 Dacia, 6 Ds, 70 Fiat, 8 Ford, 10 Hyundai, 6 Kia, 2 Mazda, 5 Mercedes, 4 Mini, 3 Nissan, 21 Opel, 21 Peugeot, 3 Porsche, 41 Renault, 3 Skoda, 7 Smart, 30 Volkswagen, 2 Volvo e nove di altre case. In 37 hanno sposato il marchio Tesla.