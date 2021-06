Auto improvvisamente in fiamme sulla A14: intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nella prima mattinata di mercoledì sulla A-14, nel tratto forlivese. Per cause ancora in corso di accertamento i Vigili del Fuoco di Forlì, con due squadre, sono intervenuti intorno alle ore 9 per spegnere un'auto in fiamme all'altezza del km85 in corsia nord. Le squadre hanno prontamente spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Sul posto una pattuglia della polizia stradale sezione A14 e il personale di Autostrade per l'Italia.