Auto in sosta prende fuoco, 4 veicoli coinvolti nell'incendio: una ferita in ospedale

Sarebbe partita da un'auto in sosta la scintilla che ha poi scatenato un grave incendio in viale Italia a Forlì. Tutto è avvenuto intorno alle 14.45 di venerdì, non distante dal comando della Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite in maniera spontanea da un'auto in sosta, ma le circostanze sono ancora da chiarire. Il rogo si è subito allargata fino a coinvolgere altre 4 vetture, e finendo per causare lievi ferite a una donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Forlì, con due mezzi, che hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio. I sanitari del 118 hanno invece soccorso la ferita, trasportandola poi in ospedale. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.