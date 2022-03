Auto precipita nel fiume Bidente, per il recupero necessario l'intervento dell'autogrù

Si è reso necessario l’intervento dell’autogrù e di una squadra del soccorso fluviale, munita di gommone, per il recupero di un’auto finita nel cuore della notte di sabato (5 marzo) nel fiume Bidente. L’incidente è avvenuto nella frazione di Cusercoli, nel Comune di Civitella di Romagna. Erano da poco passate le 2 quando una Opel Astra, guidata da una donna di trent’anni, è finita fuori strada per cause ancora da accertare. La donna, da sola sull’automobile, è stata affidata al personale del 118 e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Non è in gravi condizioni. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigli del fuoco del comando di Forlì e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Meldola al lavoro ora per ricostruire la dinamica dell’incidente.