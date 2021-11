Auto prende fuoco, intervento rapido per impedire il rogo della casa

Un incendio di un'autovettura ha comportato l'intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto sabato mattina intorno alle 10.20. Una squadra del Comando Vigili del Fuico di Forlì, è intervenuta in via Casadei per il rogo di una macchina all'interno di un cortile. La squadra giunta sul posto ha provveduto a spegnere l'autovettura riucendo ad evitare che le fiamme si propagassero all'abitazione vicina. Non si segnalano danni a persone.