Auto rubata e utilizzata per fare dei testa-coda, la ritrovano al Morgagni: "Era un disastro"

Una brutta disavventura è toccata a Francesca, un'automobilista forlivese. Sabato si è resa conto che qualcuno le aveva rubato la sua auto, una Nissan Micra. Subito è partita la segnalazione alle forze dell'ordine nella speranza di rintracciare la vettura rubata, probabilmente, nella notte fra venerdì e sabato. Nel frattempo, Francesca aveva anche sparso la voce attraverso i social e proprio al suo post su Facebook è giunta una segnalazione. "Sono stata fortunata perché, dopo aver girato tanto per cercarla, ha risposto al mio post un ragazzo che ha visto fare dei testa-coda al Morgagni". E la domenica mattina, in effetti, la macchina era ancora lì abbandonata nei pressi dell'ospedale, con finestrini e tettuccio aperto. L'auto, però, come racconta Francesca, era "un disastro" e nei prossimi giorni dovrà procedere alla conta dei danni.