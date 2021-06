Bertinoro, Festa della Repubblica: il Comune regala la Costituzione agli studenti delle medie

Il sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, e l'assessore alle Politiche Educative, Sara Londrillo, hanno consegnato un volume della Costituzione Italiana a tutti gli studenti delle scuole medie. "La Costituzione Italiana - ha spiegato il primo cittadino - può e deve essere uno strumento di lavoro in classe, ma mi auguro che venga custodita in tutte le nostre case come simbolo e testimonianza dei valori democratici che la Repubblica italiana rappresenta fin dalla sua nascita e che abbiamo il dovere di proteggere e coltivare".

Il volume è stato accompagnato da una lettera che spiega il significato del dono: "Carissimi ragazze e ragazzi, in occasione del 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica Italiana, come Amministrazione Comunale di Bertinoro, desideriamo consegnarvi la Carta Costituzionale, che può essere fin da ora uno stimolo per coltivare i valori fondanti della nostra Repubblica. Siamo convinti che donarvi la Costituzione, sia per voi un'opportunità di crescita con piena consapevolezza dell'importanza e dell'unicità di vivere nel nostro meraviglioso Paese, l'Italia!".