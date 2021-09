Sorpresi dal nubifragio, auto sommerse dall'acqua nel sottopasso della Tangenziale: paura in via Copernico, salvi

Sommerse dall'acqua, che rapidamente si è impadronita degli abitacoli. Sono riusciti a mettersi in salvo i conducenti di due auto sorpresi dal nubifragio che si è abbattuto giovedì mattina su Forlì. Entrambi gli automobilisti stavano percorrendo via Copernico, quando il sottopasso che si trova in corrispondenza della Tangenziale (Asse di Arroccamento) si è trasformato rapidamente in un lago.

Gli automobilisti hanno fatto appena in tempo ad abbandonare i mezzi, prima che venissero sommersi dall'avanzata del fiume d'acqua. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tantissima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l'autogru e anche i sommozzatori, che hanno operato con il gommone, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto alla chiusura dell'arteria.

Sono bastati poco più di mezz'ora di nubifragio per mettere in ginocchio la città. Nella zona di Coriano sono stati segnalati svariati allagamenti, come in via Bertini e via Balzella. Tour de force dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vari allagamenti. La pioggia è quindi proseguita per buona parte della mattinata, ma con intensità minore.

Il violento nubifragio di giovedì, la cronaca

