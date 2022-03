Auto sospetta, all'interno c'erano 14 valigie: trovata refurtiva rubata nel forlivese

Vittima di un furto, è riuscita a tornare in possesso di parte della refurtiva grazie all'attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Cervia. E' quanto accaduto nel fine settimana ad una persona residente nel Forlivese, che alcune ore prima aveva ricevuto la visita dei ladri. Tutto ha avuto inizio quando i militari hanno intercettato nel centro di Cervia un’auto con a bordo due persone residenti fuori regione, che procedeva con andamento sospetto. Sottoposti a perquisizione i militari hanno rinvenuto all’interno del mezzo 14 valigie contenenti vari attrezzi professionali, dai trapani ai misuratori laser. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e i due uomini in trasferta sono stati denunciati per ricettazione. Nel contempo sono stati avviati immediati accertamenti per rintracciare i proprietari della refurtiva e procedere alla loro consegna, già in parte restituita a una persona residente nel forlivese ove in mattinata era stato perpetrato un furto.