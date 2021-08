Auto sospetta, scatta il controllo: 'caramelle' di hashish e marijuana dalle mutande di un 24enne

Due persone denunciate, a vario titolo, dalla Polizia di Stato, per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e violazione della legge sull’immigrazione nonché porto di strumenti atti ad offendere. La denuncia è scaturita a seguito di un controllo svolto nella nottata tra mercoledì e giovedì da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Corso Garibaldi.

Gli agenti, verso l’una e mezza, hanno notato un veicolo sospetto, all’interno del quale vi erano due maschi ed una donna, riconoscendo nel conducente un personaggio già in passato sottoposto a verifiche quotidiane all’epoca in cui era sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante il controllo i poliziotti hanno trovato nell'abitacolo una mazza da baseball. E' scattata di conseguenza una perquisizione del veicolo e dei tre soggetti, che ha portato al ritrovamento di circa 12 grammi di hashish e marijuana, suddivisi in altrettante dosi, che il passeggero nascondeva nelle mutande (senza esito la perquisizione domiciliare).

Il detentore dello stupefacente, un 24enne straniero residente in città con la famiglia, è stato quindi denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, nonché per violazione della normativa dell’immigrazione non avendo esibito a richiesta degli agenti alcun documento identificativo e attestante la regolare permanenza sul suolo italiano.

Il conducente, un 34enne anch’egli residente in città, si è attribuito la proprietà della mazza, per cui è stato denunciato per il porto di strumenti atti ad offendere. Nulla di rilievo per la ragazza che era seduta nei sedili posteriori, proprietaria dell'auto.