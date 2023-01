Auto vendute e usate in furti e rapine: Carabinieri smascherano le trame di una società fittizia

Attraverso una società fittizia si sarebbe intestato la bellezza di 285 veicoli, fra auto e moto, che, molto spesso, venivano ceduti a criminali che potevano poi utilizzarli per reati di vario genere. E' stata smascherata e resa inerme dai Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Forlì l’azienda forlivese, fittizia, di un prestanome romeno, irreperibile nel territorio Italiano, intestatario di 285 veicoli, ritenuto responsabile di vari reati, fra cui falso ideologico, truffa e ricettazione, nonché di fornire a criminali veitture a loro non riconducibili.

All’esito di un’articolata attività di indagine condotta dai militari della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Forlì, e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stato possibile disarticolare il disegno criminoso di un uomo che, potendo contare su una azienda fittizia nel Forlivese di sua proprietà, che sarebbe attiva nella compravendita di veicoli ma priva di bilancio e di una sede fisica realmente esistente, sarebbe riuscito a intestarsi, quale prestanome irrintracciabile in Italia, un numero totale di 285 veicoli tra autovetture e moto. Veicoli che, molto spesso, secondo i Carabinieri, sarebbero stati poi ceduti a criminali noti alle forze dell'ordine, i quali avrebbero utilizzato le vetture per commettere reati di vario genere. I malviventi infatti sarebbeto stati allettati dalla possibilità di poter fruire di veicoli non rintracciabili. Proprio in occasione di un controllo, i militari erano riusciti ad intercettare una delle autovetture intestata al prestanome, senza tuttavia catturare gli occupanti che si erano dati alla fuga abbandonando il mezzo. Il veicolo rinvenuto, è risultato carico di refurtiva e di attrezzatura da scasso.

Oltre alle violazioni penali, all'imprenditore è stata contestata l’intestazione, a sé, di quei veicoli sfruttando la cosiddetta “Legge Dini”, che gli avrebbe consentito di non versare tasse e oneri al pubblico registro automobilistico, per un danno erariale di 115.986 euro. Inoltre, sempre gli uomini dell’Arma avrebbero accertato che, mediante l’utilizzo dei veicoli intestati al prestanome, i vari malviventi avrebbero potuto effettuare complessivi 1817 transiti autostradali, non pagati, per un danno economico complessivo di euro 84.495,69. All’esito delle indagini esperite dai carabinieri della Sezione Operativa di Forlì, la Repubblica presso il Tribunale di Forlì, oltre a promuovere l’azione penale a carico del prestanome per i reati di falso, truffa e ricettazione, al fine di bloccare definitivamente i fatti illeciti, ha emesso un decreto di blocco anagrafico, con conseguente radiazione dei mezzi. Grazie al risultato di tali indagini, il codice fiscale dell'imprenditore e la partita iva della sua impresa individuale non potranno essere più utilizzate per qualsiasi compravendita. Inoltre, qualora i veicoli radiati vengano trovati in circolazione, al conducente sarà contestata anche la violazione amministrativa ex art. 93 comma 7 CdS, con sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca che potrà avvenire senza ulteriori costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione.