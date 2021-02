Mobilità, dal primo marzo bus gratis dalle 15: "Vogliamo incentivare il trasporto pubblico"

"In questo modo, andremo a ridurre il numero di autoveicoli in circolazione nel perimetro forlivese", afferma l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta

Si chiama “Primavera in Bus” l'iniziativa di promozione della mobilità in autobus promossa dal Comune di Forlì d’intesa con Start Romagna. "L’idea di incentivare gli spostamenti in autobus nasce dalla volontà di quest'amministrazione di favorire la mobilità dei cittadini nel periodo primaverile, rendendo gratuiti gli autobus delle linee urbane tutti i giorni dalle 15 a partire dal primo marzo e fino al 31 maggio", spiega l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta.

"L’iniziativa, frutto di una costante partnership con Start Romagna nell'ambito di un più ampio ventaglio di azioni volte all'ottimizzazione del trasporto pubblico, ricalca quella adottata durante il periodo natalizio e ancora volta intende far conoscere ai forlivesi i benefici e le opportunità dei mezzi pubblici, coniugando l'aspetto incentivante della mobilità urbana, a discapito di quella privata, con quello altrettanto importante della sostenibilità ambientale - conclude -. In questo modo, andremo a ridurre il numero di autoveicoli in circolazione nel perimetro forlivese andando ad incentivare non solo i collegamenti da e per il centro storico con i mezzi pubblici, ma anche quelli con le zone del forese".