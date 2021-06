Mobilità, nasce Free Pass Romagna: autobus gratis per tutta l'estate per 2mila giovani

"L'autobus è anche uno strumento pratico e veloce per favorire, a costo zero, il rilancio del turismo romagnolo grazie agli spostamenti dei più giovani", rimarca Petetta

Proseguono le iniziative promosse dal Comune di Forlì, d’intesa con Start Romagna ed Forlì Mobilità Integrata, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici non solo nel comprensorio di Forlì, ma in tutta la Romagna. Chi possiede un abbonamento under 26 per il servizio urbano di Forlì o è residente a Forlì ed è titolare di un abbonamento extraurbano under 26, potrà viaggiare liberamente dal 6 giugno fino al 31 agosto su tutte le linee Start, inclusi i bacini di Ravenna e Rimini, senza vincoli di zone.

"Sono circa 2000 gli studenti under 26 del nostro bacino che potranno beneficiare di questa importante iniziativa e muoversi liberamente, in totale sicurezza e senza alcun costo aggiuntivo, nei Comuni e nelle località marittime di tutta la Romagna - dichiara l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta - quella che abbiamo concertato con Start Romagna non è soltanto un’opportunità preziosa per incentivare la mobilità sostenibile all’interno del bacino forlivese contribuendo all’abbattimento di emissione inquinanti in atmosfera, ma è anche uno strumento pratico e veloce per favorire, a costo zero, il rilancio del turismo romagnolo grazie agli spostamenti dei più giovani".