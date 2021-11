Autobus, il futuro è elettrico e non solo: in via Pandolfa anche la stazione di rifornimento Gnl

Prosegue l’impegno della Regione nel rinnovo della flotta dei bus, a favore di mezzi a basse emissioni dotati delle più moderne tecnologie, per sostituire quelli più inquinanti. Start Romagna acquisterà tre autobus elettrici e collegherà le relative postazioni di ricarica elettrica nel deposito di via Pandolfa. Sarà collocata anche una stazione di rifornimento Gnl per una spesa complessiva di 2 milioni di euro, di cui un milione di fondi regionali.

"La transizione ecologica impone un ripensamento a tutto il settore dei trasporti e in particolar modo alle azioni per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile - commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Andrea Corsini -. Con questo intervento diamo risposta ai progetti delle aziende del trasporto pubblico locale, in un quadro più ampio di pianificazione territoriale così come indicato dal Piano regionale integrato dei trasporti (Prit 2025)”.

“Stiamo coordinando le azioni per abbattere le emissioni inquinanti - prosegue Corsini - favorendo ulteriormente l’impiego di carburanti ecologici e la transizione energetica delle flotte destinate a servizi di pubblica utilità, in linea con quanto previsto dal Patto per il Lavoro e per il Clima che la Regione ha sottoscritto con tutte le parti sociali, e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”.