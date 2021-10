Autobus, Start Romagna prosegue la caccia ai nuovi autisti e allunga il termine per candidarsi

Visto l’interesse e le richieste in aumento negli ultimi giorni, Start Romagna ha deciso di prorogare a lunedì 25 ottobre il termine per l’invio di candidature a far parte del progetto ‘Scuderia Start’. L’avviso di selezione pubblica è disponibile sul sito dell’Azienda. Il form va compilato e inviato da un indirizzo ‘pec’ alla mail startromagna@legalmail.it, oppure via raccomandata.

Il progetto Scuderia Start selezionerà 45 autisti da integrare nell’organico entro i primi mesi del 2022. Il percorso consentirà l’acquisizione delle patenti professionali (D–CQC-E) e contestualmente un percorso formativo interno alla Società. Sono previsti, per i candidati selezionati, un contributo a fondo perduto e sostegni per azzerare sostanzialmente i costi di ottenimento delle patenti necessarie ai conducenti di bus.

Requisiti: cittadina UE o della Repubblica di San Marino; età compresa fra i 24 anni ed i 29 anni; diploma di scuola media superiore quinquennale; possesso della sola patente B in corso di validità. Si aggiungono altri requisiti inerenti carichi pendenti con la giustizia, comunque evidenziato nell’avviso.

I primi 45 candidati con il miglior punteggio, dopo i test psico-fisici e l’acquisizione delle patenti e la frequentazione del percorso di formazione, saranno avviati ad assunzione.