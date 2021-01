Autorizzata la raccolta nell'alveo dei fiumi del legname trasportato dalle piene

Dopo le diverse piene nei fiumi, il Servizio Sicurezza territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale della Protezione civile ha rinnovato l’autorizzazione alla raccolta del legname in alveo da parte dei privati. Un modo per contribuire efficacemente alla riduzione del rischio idraulico velocizzando gli interventi, riducendo la burocrazia e senza costi per l’amministrazione pubblica. Anche per l’anno 2021 è dunque autorizzata, ad uso familiare (personale e domestico), la raccolta manuale del legname caduto nell’alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali del reticolo idrografico dei fiumi interessati.

Basterà inviare una semplice comunicazione scritta alla sede competente del Servizio e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovranno indicare il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessati; il periodo in cui si svolgerà la raccolta. I riferimenti per i fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Bevano e loro affluenti e rii minori: sede di Forlì (via delle Torri 6). L’indirizzo mail è: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it.