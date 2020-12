Sosta e accesso in centro: il rinnovo delle autorizzazioni prorogato fino al 28 febbraio

L'amministrazione comunale informa che l'attestazione-autorizzazione annuale di accesso e sosta per accedere o sostare nel centro della città di Forlì, scade il 31 dicembre e la sua validità, come da regolamento comunale, è prorogata fino al prossimo 28 febbraio, termine ultimo per provvedere al suo rinnovo. Vi sono due semplici modalità per procedere al rinnovo: il primo direttamente online accedendo dal sito web di Forlì Mobilità Integrata www.fmi.fc.it; il secondo all'ufficio sosta Fmi (via Lombardini, 2 a Forlì) previo appuntamento rispettando indicazioni del governo per tutela covid.

I documenti per il rinnovo

Occorre un documento di riconoscimento (ed eventuale delega) per effettuare solo ed esclusivamente il pagamento della quota di competenza dell'anno 2020, che potrà essere versata in contanti o con carta di credito-bancomat. Gli uffici di Forlì Mobilità Integrata sono aperti lunedì, martedì e giovedì dalle 7.45 alle 17.30, il mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13.30 e il sabato dalle 7.45 alle 13.30. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0543-1718100 o visitare il sito www.fmi.fc.it.