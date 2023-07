A14, lavori di pavimentazione: scattano una serie di chiusure notturne dei caselli

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati una serie provvedimenti di chiusura. Dalle 21 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11 luglio sarà chiusa l'entrata di Cesena nord, verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena o di Forlì. Dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 luglio sarà chiusa l'uscita di Cesena, per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

Dalle 21 di venerdì 14 alle 6 di sabato 15 luglio sarà chiusa l'entrata di Forlì, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Faenza o di Cesena nord. Dalle 22 di venerdì 14 alle 6 di sabato 15 luglio sarà chiusa l'uscita di Cesena per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

Infine, nelle due notti di lunedì 10 e martedì 11 luglio, dalle 22 alle 6, sarà chiusa l'area di servizio "Rubicone ovest", situata nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Rimini nord verso Ancona.