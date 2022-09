Autovelox, tredici multe nell'ultima settimana. Programmati nuovi controlli: nella mappa anche la Tangenziale

Meno infrazioni lungo le strade del territorio comunale di Forlì per guida oltre i limiti di velocità. Sono infatti 13 i superamenti accertati dalla Polizia Locale durante i controlli svolti la scorsa settimana. Le attività del personale in divisa con dispositivi elettronici autovelox e trucam proseguiranno anche nei prossimi giorni. Lunedì gli agenti saranno in via Tredici Novembre, martedì in via Del Canale, mercoledì in via Del Partigiano, giovedì lungo la Tangenziale e venerdì 23 settembre in viale dell'Appennino, via Firenze e via Ravegnana.