Autovelox, la mappa dei controlli della Polizia Locale: anche sulla Tangenziale e Cervese

La Polizia Locale di Forlì ha comunicato i controlli che verranno svolti nella settimana dal 24 al 29 ottobre contro gli eccessi di velocità. Le pattuglie saranno presenti con dispositivi autovelox e trucam lunedì in via Del Partigiano, mercoledì in via Tredici Novembre, giovedì lungo via Zampeschi e la Tangenziale, venerdì 28 in via Del Canale e sabato 29 in via Cervese.