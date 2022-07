Autovelox, dove sono? La mappa dei controlli della Polizia Locale dal 4 al 9 luglio

Sono 32 le sanzioni staccate la scorsa settimana dagli agenti della Polizia Locale di Forlì per il superamento dei limiti di velocità. Gli agenti del Corpo proseguono nei controlli con i dispositivi elettronici lungo le arterie comunali, comunicando le strade che saranno monitorate dal 4 al 9 luglio. Si comincia lunedì 4, quando il personale in divisa sarà impegnato lungo via Ravegnana, mentre l'indomani l'attività sarà svolta in via Del Canale. L'8 luglio i controlli saranno in via Brasini e Via Del Bosco, mentre il 9 lungo la via del mare che collega Forlì con Cervia, la Cervese.