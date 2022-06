Piedi pesanti sull'acceleratore, ben 47 multe in una settimana: autovelox, ecco i nuovi controlli

Continuano i controlli della Polizia Locale di Forlì finalizzati a garantire la sicurezza sulle strade del territorio comunale. Nella settimana scorsa sono state rilevate 47 violazioni per eccesso di velocità. I controlli con autovelox e Trucam proseguiranno anche nella settimana dal 13 al 18 giugno. Nel dettaglio, lunedì le pattuglie saranno in via Del Partigiano, mercoledì in via Ravegnana, venerdì 17 in via Brasini e via Erbosa e sabato 18 in via Lughese e viale Bologna.