Estate, inizia l'esodo sulle strade: Polizia Locale con gli autovelox contro i 'piedoni' della velocità, la mappa dei controlli

L'ultimo weekend di luglio segnerà l'inizio dell'esodo estivo dalle grandi città. Per questo motivo, in previsione dell'aumento dei flussi di traffico nelle giornate da "bollino rosso" e "bollino nero", la Polizia locale di Forlì incrementerà i controlli sulle strade, con servizi straordinari di pattugliamento nelle nottate tra il sabato e la domenica. Questa attività, finalizzata a garantire la sicurezza lungo le arterie del Forlivese, si svolgerà in tutti i weekend fino al 21 agosto.

"In tal modo - spiegano dal comando della Polizia Locale - viene garantita la presenza delle pattuglie per l'intero arco della giornata in particolare nelle direttrici di traffico interessate dall'esodo estivo. Oltre ai controlli delle velocità, verrà posto particolare riguardo anche alle verifiche per la guida in stato di ebbrezza e alle condotte di guida irregolari in genere". Nell'ultima settimana sono 26 le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità nel corso dei controlli svolti con i dispositivi autovelox e trucam.

Nella prima settimana di agosto i controlli verranno svolti lungo via Brandi a Carpena (lunedì 1), in via Del Canale (martedì 2), in via Ravegnana (giovedì 4), in via Due Ponti (venerdì 5) e in via Del Partigiano e sulla Tangenziale di Forlì (sabato 6).