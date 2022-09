Autovelox, la mappa dei controlli dei prossimi giorni: nell'ultima settimana 32 multe

La Polizia Locale di Forlì prosegue nei consueti controlli finalizzati al rispetto dei limiti di velocità sulle strade comunali del territorio. Lunedì il personale in divisa, equipaggiato con i dispositivi autovelox e trucam, sarà in via Due Ponti, mercoledì in via del Partigiano. Giovedì 8 settembre i controlli saranno svolti in via Tredici Novembre e Via Del Canale, venerdì 9 in via Del Partigiano. Nella scorsa settimana sono state accertate 32 infrazioni per infrazioni dei limiti.