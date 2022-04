Autovelox, la mappa dei controlli della Polizia Locale: pattuglie anche in Tangenziale

Sono 42, 16 in più rispetto alla settimana precedente, le multe staccate dagli agenti della Polizia Locale di Forlì ad automobilisti per eccesso di velocità. I controlli questa settimana hanno interessato Via Del Bosco - via Lughese, a Villafranca, via Firenze, la Tangenziale di Forlì, mentre sabato le pattuglie saranno lungo la Cervese. Già stabili i controlli con gli autovelox che interesseranno alcune delle arterie principali del Comune di Forlì per la prima settimana di maggio: lunedì lungo viale Roma, via Ravegnana e sulla Lughese a San Martino in Villafranca; martedì sulla Cervese e in Tangenziale, mercoledì in via Bidente, viale Bologna e via Firenze; giovedì 5 maggio in via Trentola e via Zampeschi, venerdì 6 in via Monda e via Tomba ed infine sabato 7 in viale Dell'Appennino e via Decio Raggi.